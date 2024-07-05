У вбранні від індійського бренду: Акшата Мурті покинула Даунінг-стріт, 10 із чоловіком Ріші Сунаком

Для історичного моменту дружина прем'єр-міністра одягла вбрання, створене в її рідній країні.

У четвер, 4 липня, у Великій Британії відбулися дострокові вибори, на яких вперше за 14 років перемогу здобули лейбористи. Таким чином, Ріші Сунак, який програв на виборах, змушений залишити резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Акшата Мурті / Фото: Associated Press

З історичної будівлі Сунак вийшов зі своєю дружиною Акшатою Мурті.

Жінка була одягнена в цей історичний момент у вбрання від індійського бренду Ka-Sha — смугасту яскраву сукню довжиною міді, яка мала високу горловину і довгі рукави.

Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Образ Акшата доповнила білими туфлями, макіяжем та легким укладанням. У руці вона тримала парасольку-тростину.

Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Після того, як пара вийшла з резиденції, вони вирушили до короля Чарльза III, щоб подати прохання про відставку. Після цього до монарха в Букінгемському палаці запросять сера Кіра Стармера — майбутнього прем'єр-міністра країни.

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