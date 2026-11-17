Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

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На шостій щорічній церемонії вручення екологічної премії The Earthshot Prize 2026, засновником якої є Вільям, принц і принцеса обрали вбрання індійських дизайнерів, віддавши шану місцевим текстильним традиціям.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Кейт одягла традиційну індійську довгу сукню-анаркалі насиченого бордово-червоного відтінку від дизайнера Mahima Mahajan. Вбрання було прикрашене золотистою ручною вишивкою у традиційній техніці Banarsi (це традиційне індійське ручне мистецтво створення розкішної шовкової парчі, яке зародилося у місті Банарас), розсипом дрібних золотих крапок по всій довжині, скляним бісером і декоративною золотою тасьмою по V-образному вирізу, талії та манжетах довгих рукавів.

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Вечірній образ принцеси доповнював гарнітур із колекції королеви Єлизавети II — діамантово-смарагдове кольє з пензликами та парні сережки-підвіски (раніше Кетрін надівала ці сережки під час карибського туру на Ямайці 2022 року).

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Волосся Кейт було зібране в елегантну вечірню зачіску з м’якими кучерями біля обличчя, а макіяж виконаний у насичених вечірніх відтінках.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принц Вільям з’явився на доріжці у зшитому на замовлення в Індії традиційному індійському костюмі з високим глухим коміром-стійкою (Bandhgala) і ґудзиками ручної вишивки від знаменитого індійського кутюр’є Manish Malhotra та класичних чорних штанях. Взутий майбутній король був у шкіряні чорні туфлі.

Подружжя мило позувало перед фотографами до початку церемонії.

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