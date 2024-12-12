У вбранні від італійського бренду: стильна королева Летиція на зустрічі в Римі

Королева Іспанії Летиція — одна з найкрасивіших і найстильніших королівських осіб, яка вміє залишати враження вбраннями. Під час своєї поїздки до Італії 52-річна жінка вирішила вдягнути саме італійський бренд на зустріч, тому обрала марку Alberta Ferretti.

На Летиції був костюм, який включав жакет та спідницю-олівець. Малюнок на ньому нагадував мармур.

Образ королеви доповнили чорні лакові слінгбеки від Magrit, а також широкий пояс із пряжкою та сумка через плече від Gucci, ця модель називається Horsebit 1955 та виконана з чорної шкіри. Сумка надала образу Летиції особливої елегантності і зробила цікавішим, адже це справді позачасовий аксесуар.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У такому образі вона з'явилася на зустрічі із співробітниками F.A.O (Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй) у резиденції посла Іспанії у Римі. Пізніше король і королева вирушили до Неаполя, щоб продовжити свій державний візит.

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