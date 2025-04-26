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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У вбранні від Louis Vuitton: перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала прощання з Папою Римським

72-річна Бріжит Макрон – перша леді Франції – мала стильний та елегантний вигляд сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емманюель Макрон та Бріжит Макрон

Емманюель Макрон та Бріжит Макрон / © Associated Press

Вона відвідала жалобну месу у Ватикані, яка відбулася на площі Святого Петра, де прощалися з Папою Франциском, який помер 21 квітня, наступного дня після Великодня.

Прощання з Папою Римським у Ватикані / © Associated Press

Прощання з Папою Римським у Ватикані / © Associated Press

Бріжіт носила ансамбль від бренду Louis Vuitton — це її улюблений французький Модний дім, з яким вона також давно співпрацює. Перша леді одягла сукню, яка закривала коліна і мала довгі рукави, а також незвичайне пальто з великими ґудзиками.

Емманюель Макрон та Бріжит Макрон / © Getty Images

Емманюель Макрон та Бріжит Макрон / © Getty Images

Її талію прикрашав пояс із логотипом бренду, а в руці вона тримала невеликий клатч. Образ завершувала перука з густим волоссям, яку пані Макрон постійно носить, а також каблучки на пальцях.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Нагадаємо, що Бріжит Макрон також товаришує з модельєром Ніколя Геск’єром, яким є креативним директором Louis Vuitton. Тому перша леді неодноразово ставала почесною гостею показів бренду. Востаннє її бачили під час показу колекції осінь-зима 2025-2026 у Парижі.

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