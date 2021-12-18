У вбранні від Schiaparelli: Джилл Байден продемонструвала розкішний образ на інтерв'ю

Для заходу дружина президента одягнулась у речі від французьких брендів.

Перша леді США Джилл Байден дала інтерв'ю під час заходу 50 Over 50, присвяченого визначним жінкам зі списку Forbes. До цього списку увійшли 50 жінок старші 50 років, які досягли значних успіхів, часто долаючи величезні перешкоди.

Під час інтерв'ю Джилл Байден сказала, що бути першою леді Сполучених Штатів для неї — це "честь всього життя", але вона дуже дорожить тим, що залишає цей статус, коли заходить до класу, де працює вчителькою англійської мови, розповідає видання People.

Джилл Байден / Getty Images

На заході вона з'явилася у костюмі молочного відтінку від французького бренду Schiaparelli. Вбрання складалося із жакета з короткими рукавами, асиметричним низом і золотими ґудзиками різної форми, а також спідниці-олівця до колін. Доповнили цей розкішний образ слінгбеки від Dior та колготки у сіточку. Також в образі було багато прикрас: золоті браслети, перли, кілька кілець на руках, великі сережки, а також ланцюжки з підвісками.

Джилл Байден / Getty Images

У костюмах від Schiaparelli перша леді з'являється досить часто і навіть схожого фасону. Наприклад, схожий чорний костюм вона одягала на церемонію прощання з Коліном Павеллом, який був першим в історії США держсекретарем афроамериканського походження.

Джилл Байден / Associated Press

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