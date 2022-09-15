У вбранні від українського бренду і туфлях-човниках: Олена Зеленська показала нові знімки зі свого візиту до Франції

Перша леді України у костюмі від GASANOVA приїхала до Страсбурга.

Вчора, 14 вересня, Олена Зеленська відвідала Європейський парламент у Страсбурзі. Вона стала почесною гостею промови президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн "Про становище Союзу" у Європарламенті.

На своїй сторінці в Instagram Олена опублікувала світлини з поїздки.

У межах свого візиту перша леді зустрілася з віце-президентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом і комісаркою з питань здоров’я та харчової безпеки Стеллою Каріакідес. Олена подякувала їм за нещодавнє відвідання України.

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Ще Зеленська зустрілася з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Перша леді подякувала їй за відвідання України у квітні, після деокупації Київщини.

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Вона також зустрілася з генсекретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, з якою поговорили про долю українських дітей, серед яких уже 383 підтверджених загиблих і сотні незаконно вивезених загарбниками в Росію.

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Для свого візиту у Францію Олена обрала стильний білий костюм від українського бренду GASANOVA, який складався зі штанів зі стрілками і жакету з вишуканою флористичною вишивкою білим по білому і прихованими ґудзиками.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Свій лук Зеленська доповнила чорними туфлями-човниками і делікатним золотим ланцюжком із червоними вишнями і сережками-вишнями.

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