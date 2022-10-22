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У вбранні винного відтінку: королева Бельгії Матильда відвідала престижну кулінарну школу

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У вбранні винного відтінку: королева Бельгії Матильда відвідала престижну кулінарну школу

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Образ був добре продуманий і мав сучасний вигляд.

У п'ятницю, 21 жовтня, королева Бельгії Матильда відвідала всесвітньо відому школу готельного бізнесу та кулінарії Ter Groene Poorte у Брюгге, де зустрілася зі студентами пекарської та м'ясної справи, а також відвідала урок першокласників.

Для свого виходу королева одягла осінні кольори — блузу з хомутом винного відтінку та плісовану спідницю в принт від Maison Natan. Вбрання Її Величності доповнили бордові замшеві чоботи, великі сережки з камінням та кілька золотих браслетів.

Також їй зробили ідеальне укладання, а в руці Матильда тримала невеликий клатч. А от щодо макіяжу, то він практично був відсутній на її обличчі.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

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