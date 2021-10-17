У вбранні з декольте і на шпильках: перша леді США сходила до церкви

Джилл Байден в образі total black вийшла в світ.
Президент Джо Байден з дружиною Джилл Байден взяли участь у церемонії вшанування загиблих співробітників правоохоронних органів на 40-й щорічній меморіальній службі національних миротворців в Капітолії США у Вашингтоні. Подружжя поклало вінок під час заходу.
Джилл продемонструвала там образ total black. На ній було вбрання, яке складалося з жакету з асиметричним подолом, короткими рукавами і золотими ґудзиками, а також спідниці-олівця довжини міді.
Свій аутфіт вона доповнила браслетами, золотими сережками-пусети, акуратною укладанням і макіяжем з акцентом на очах.
На президенті був чорний костюм, біла сорочка і смугаста краватка.
Президентське подружжя також потрапило до об'єктивів фотографів, коли воно вийшло з католицької церкви Святої Трійці в Джорджтаунському районі Вашингтона після меси.
Одягнена Джилл була у чорний тренч, з-під якого визирало вбрання з декольте, і слінгбеки на шпильках. На плечі висіла чорна сумка на золотому ланцюжку.
На обличчі у Байден був смокі-айс, а в вухах — розкішні сережки з камінням.
Джо був одягнений у темно-синій костюм і світлу сорочку.
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