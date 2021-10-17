У вбранні з декольте і на шпильках: перша леді США сходила до церкви

У вбранні з декольте і на шпильках: перша леді США сходила до церкви

Джилл Байден в образі total black вийшла в світ.

Президент Джо Байден з дружиною Джилл Байден взяли участь у церемонії вшанування загиблих співробітників правоохоронних органів на 40-й щорічній меморіальній службі національних миротворців в Капітолії США у Вашингтоні. Подружжя поклало вінок під час заходу.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл продемонструвала там образ total black. На ній було вбрання, яке складалося з жакету з асиметричним подолом, короткими рукавами і золотими ґудзиками, а також спідниці-олівця довжини міді.

Джилл Байден / Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила браслетами, золотими сережками-пусети, акуратною укладанням і макіяжем з акцентом на очах.

Джилл Байден / Associated Press

На президенті був чорний костюм, біла сорочка і смугаста краватка.

Президентське подружжя також потрапило до об'єктивів фотографів, коли воно вийшло з католицької церкви Святої Трійці в Джорджтаунському районі Вашингтона після меси.

Джилл Байден / Associated Press

Одягнена Джилл була у чорний тренч, з-під якого визирало вбрання з декольте, і слінгбеки на шпильках. На плечі висіла чорна сумка на золотому ланцюжку.

Джилл Байден / Associated Press

На обличчі у Байден був смокі-айс, а в вухах — розкішні сережки з камінням.

Джо був одягнений у темно-синій костюм і світлу сорочку.

Читайте також:

В улюбленій сукні з лимонами і в жовтих човниках: Джилл Байден в ефектному луці вийшла з вертольота

Повторила образ: Джилл Байден з'явилася на публіці в улюбленій максі-сукні

У сукні і косусі: 70-річна Джилл Байден блиснула стрункими ногами

Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання