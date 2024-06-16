У вбранні з геометричним принтом і замшевих туфлях: прем’єр-міністерка Італії сфотографувалася з королем Йорданії

Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий лук на саміті.
У межах саміту країн G7 в італійському місті Борго Егнація прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий лук.
Цього разу політикиня постала у легкому літньому костюмі з геометричним принтом, який складався з блузки і широких штанів. Зверху вона одягла світло-сірий жакет, рукава якого вона підкотила.
Аутфіт Мелоні доповнила замшевими сірими туфлями з чорними ремінцями, укладанням із локонами, макіяжем із помадою кольору курної троянди, червоним манікюром, браслетами та каблучками.
Джорджу сфотографували разом із королем Йорданії Абдаллою II, президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоган ом, президентом Мавританії і головою Африканського Союзу Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуаном.
Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні на саміті продемонструвала образ у діловому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками.
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