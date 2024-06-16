У вбранні з геометричним принтом і замшевих туфлях: прем’єр-міністерка Італії сфотографувалася з королем Йорданії

У межах саміту країн G7 в італійському місті Борго Егнація прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий лук.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Цього разу політикиня постала у легкому літньому костюмі з геометричним принтом, який складався з блузки і широких штанів. Зверху вона одягла світло-сірий жакет, рукава якого вона підкотила.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила замшевими сірими туфлями з чорними ремінцями, укладанням із локонами, макіяжем із помадою кольору курної троянди, червоним манікюром, браслетами та каблучками.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджу сфотографували разом із королем Йорданії Абдаллою II, президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоган ом, президентом Мавританії і головою Африканського Союзу Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуаном.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні на саміті продемонструвала образ у діловому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками.

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