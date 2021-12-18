У вбранні з колекції 2015 року: новий аутфіт королеви Летиції для галаконцерту

У вбранні з колекції 2015 року: новий аутфіт королеви Летиції для галаконцерту

Для заходу королева одягла вбрання не з нової колекції.

Король Іспанії Філіп та його дружина королева Летиція взяли участь у 16-му щорічному гала-концерті Олімпійського комітету Іспанії, який відбувався у Мадриді. Цей щорічний захід присвячений спортивним подіям року, а також особистим здобуткам іспанських спортсменів. Тож цього року галаконцерт проводився на честь олімпійських призерів Ігор у Токіо.

На заході королева з'явилася в елегантному темно-синьому костюмі від бренду Nina Ricci, який був створений для колекції весна-літо 2015 року та представлений на Тижні моди у Парижі. Верх вбрання складався з жилета з американською проймою, а низ був виконаний у стилі класичної спідниці-олівця. Завершили образ королеви сережки та браслет Harry Winston з діамантами та сапфірами.

Король Філіп та королева Летиція / Getty Images

Можливо, для королеви вбрання виготовили на замовлення, оскільки на подіумі воно було представлене з ефектнішою спідницею з розрізом та торочкою.

Показ колекції Nina Ricci у Парижі, 2015 рік / Getty Images

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