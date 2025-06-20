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У вбранні з конюшиною: герцогиня Софі одягла чарівну сукню, чим привернула багато уваги
19 червня у Великій Британії відбувся третій день знаменитих кінних перегонів Royal Ascot.
Зазвичай цей день називають Ladies' Day, оскільки на нього дами-гості заходи вбираються особливо яскраво та підбирають цікаві й незвичайні капелюшки.
Цього дня захід відвідала також герцогиня Единбурзька, Софі — дружина принца Едварда. Вона одягнула на кінні перегони довгу шовкову сукню білого кольору і з конюшинним візерунком, яку доповнила капелюшком від Jane Taylor з широкими крисами і декоративною вуаллю. Також маленьке листя конюшини прикрашало і капелюшок Софі.
Образ герцогиня доповнила лаконічними прикрасами та невеликою сумкою від Radley молочного відтінку. На захід Софі прибула в одній кареті з сетсрою свого чоловіка — принцесою Анною, яка з'явилася у блакитному вбранні та капелюшку з вуаллю.