У вбранні з квіткою на грудях і сапфірових сережках: королева Максима відвідала різдвяний концерт

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Її Величність відвідала різдвяний музичний галаконцерт у театрі «Шасс» у Бреді. Максима є почесним головою фонду «Більше музики у класі», організатора концерту.

Від 2015 року фонд займається наданням структурованої музичної освіти всім учням початкової школи у Нідерландах та країнах Карибського басейну.

Мета фонду — розширити кругозір учнів та сприяти їхньому когнітивному, соціальному та творчому розвитку.

Реклама

На концерті королева Максима виступила з промовою про важливість широкого спектру культурних пропозицій для дітей та молоді.

Королева Максима / © Getty Images

На заході Максима з’явилася у новому образі. Вона одягла синій топ з великою квіткою на грудях і пишним вузлом на талії — від модного будинку Natan — її улюбленого бренду. Також на ній були широкі штани зі стрілками та гостроносі туфлі-човники на підборах. Образ доповнював шкіряний клатч та сапфірові сережки. Волосся королева зібрала в зачіску, зробила виразний макіяж та свій улюблений червоний манікюр.

Нагадаємо, леді Кітті Спенсер також відвідала різдвяну службу Centrepoint Christmas Carol Service у церкві Христа у Спіталфілдсі у Лондоні, де з’явилася у червоному пальті.