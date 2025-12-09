- Дата публікації
У вбранні з квіткою на грудях і сапфірових сережках: королева Максима відвідала різдвяний концерт
Королева Максима з’явилася сьогодні на урочистому концерті.
Її Величність відвідала різдвяний музичний галаконцерт у театрі «Шасс» у Бреді. Максима є почесним головою фонду «Більше музики у класі», організатора концерту.
Від 2015 року фонд займається наданням структурованої музичної освіти всім учням початкової школи у Нідерландах та країнах Карибського басейну.
Мета фонду — розширити кругозір учнів та сприяти їхньому когнітивному, соціальному та творчому розвитку.
На концерті королева Максима виступила з промовою про важливість широкого спектру культурних пропозицій для дітей та молоді.
На заході Максима з’явилася у новому образі. Вона одягла синій топ з великою квіткою на грудях і пишним вузлом на талії — від модного будинку Natan — її улюбленого бренду. Також на ній були широкі штани зі стрілками та гостроносі туфлі-човники на підборах. Образ доповнював шкіряний клатч та сапфірові сережки. Волосся королева зібрала в зачіску, зробила виразний макіяж та свій улюблений червоний манікюр.
