ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з квіткою на грудях і сапфірових сережках: королева Максима відвідала різдвяний концерт

Королева Максима з’явилася сьогодні на урочистому концерті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність відвідала різдвяний музичний галаконцерт у театрі «Шасс» у Бреді. Максима є почесним головою фонду «Більше музики у класі», організатора концерту.

Від 2015 року фонд займається наданням структурованої музичної освіти всім учням початкової школи у Нідерландах та країнах Карибського басейну.

Мета фонду — розширити кругозір учнів та сприяти їхньому когнітивному, соціальному та творчому розвитку.

На концерті королева Максима виступила з промовою про важливість широкого спектру культурних пропозицій для дітей та молоді.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На заході Максима з’явилася у новому образі. Вона одягла синій топ з великою квіткою на грудях і пишним вузлом на талії — від модного будинку Natan — її улюбленого бренду. Також на ній були широкі штани зі стрілками та гостроносі туфлі-човники на підборах. Образ доповнював шкіряний клатч та сапфірові сережки. Волосся королева зібрала в зачіску, зробила виразний макіяж та свій улюблений червоний манікюр.

Нагадаємо, леді Кітті Спенсер також відвідала різдвяну службу Centrepoint Christmas Carol Service у церкві Христа у Спіталфілдсі у Лондоні, де з’явилася у червоному пальті.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie