У вбранні з квітковою вишивкою: прем'єр-міністерка Данії на зустрічі в Індії

У вбранні з квітковою вишивкою: прем'єр-міністерка Данії на зустрічі в Індії

Метте Фредерікса візьме участь в двосторонніх переговорах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прийняв в суботу, 9 жовтня, свою данську колегу Метте Фредеріксу в Нью-Делі. Зустріч політиків відбулась напередодні двостороннього саміту. Очікується, що на двосторонній зустрічі будуть розглянуті різні питання, з особливим акцентом на зміну клімату та екологічні ініціативи.

Метте Фредерікса / Associated Press

Метте Фредерікса / Associated Press

Прем'єр-міністерка Метте Фредерікса, почала свій день з урочистого приймання в Раштрапаті Бхаван — офіційної резиденції Президента Індії в Нью-Делі. Потім було покладання вінків до меморіалу Махатми Ганді.

Метте Фредерікса / Associated Press

Для ділової зустрічі Метте Фредерікса одягла елегантний чорний костюм, який складався з блузи з рукавами три чверті та спідниці нижче колін. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою з паєток і бісеру. Завершили образ політикині туфлі оливкового кольору, лаконічна зачіска-пучок і золоті сережки у вухах.

Метте Фредерікса / Associated Press

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