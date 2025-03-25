У вбранні з мереживом кольору індиго: імператриця Масако в елегантному образі з'явилася на зустрічі у палаці

Японська імператриця обрала для свого аутфіту яскравий костюм.

Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – зустрілися в Імператорському палаці у Токіо з президентом Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та його дружина Розанжела да Сілва.

Імператриця на ділову зустріч одягла сукню міді кольору індиго з мереживом у зоні декольте і жакет такого самого кольору з мереживними вставками. Аутфіт Масако доповнила синіми шкіряними туфлями на зручних підборах.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Її Величність зробила елегантну зачіску, макіяж із чорним олівцем, вуха прикрасила сережками з перлинами, а шию – перлинним намистом.

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і синю краватку, яка мала гармонійний вигляд із вбранням дружини.

Нагадаємо, японська імператриця Масако з донькою Айко сходила до музею.

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