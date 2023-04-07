У вбранні з перфорацією на рукавах: Олена Зеленська в ефектному образі відвідала музей у Варшаві

Перша леді України під час поїздки до Польщі продемонструвала гарний аутфіт.

У межах офіційного візиту до Варшави Олена Зеленська разом із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою відвідала музей Варшавського повстання. Там Олена презентувала оновлений українськомовний аудіогід. Він став 60-им у межах проєкту Зеленської зі створення аудіогідів українською мовою у провідних історичних пам’ятках світу.

"Мовою історії та культури ми хочемо поєднати наше минуле заради спільного майбутнього", – зазначила перша леді України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Після цього перші леді відвідали Центр допомоги мігрантам і біженцям у Варшаві, який організувала доброчинна установа католицької церкви "Карітас Польща".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня Олена продемонструвала ефектний образ у коричневому вбранні. Воно складалося зі спідниці міді А-силуету і верху з V-подібним вирізом, під якою була темна водолазка в рубчик, і з рукавами-кльош із гарною перфорацією.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Талію перша леді підкреслила шкіряним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт вона доповнила чорним взуттям на низькій підошві. Акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили лук Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На вулиці вона постала в елегантному пальті кольору кемел, до лацкану якого прикріпила цікаву золотисту брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Агата Корнгаузер-Дуда була одягнена у чорну асиметричну блузку з баскою і чорні прямі штани зі стрілками.

Олена Зеленська і Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Олени Зеленської

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