У вбранні з принтом "гусяча лапка": "Міс Україна-2001" Олександра Ніколаєнко з'явилася на інавгурації Трампа

Серед гостей на церемонії інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася у ротонді Капітолія у Вашингтоні, були мільярдер Філ Раффін (який є близьким другом Трампа) і його дружина – колишня модель із Одеси, "Міс Україна-2001" і засновниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" – Олександра Ніколаєнко.

Білл і Гілларі Клінтони, Філ Раффін і Олександра Ніколаєнко / Фото: Associated Press

Олександра обрала для такої події елегантне чорно-біле вбрання з принтом "гусяча лапка", яке складалося з жакета-кейпа і спідниці. Лук вона доповнила чорною водолазкою, чорним шкіряним широким поясом на талії і чорними шкіряними рукавичками з плетінням. У цьому луку українка мала гарний і стрункий вигляд.

Філ Раффін і Олександра Ніколаєнко / Фото: Getty Images

Ніколаєнко зробила елегантну зачіску, макіяж із нюдовою помадою і прикрасила вуха лаконічними діамантовими сережками.

Олександра Ніколаєнко, Джилл Байден, Дуглас Емгофф, Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Раффін був одягнений у чорний тренч, білу сорочку, бордову краватку з принтом і чорні шкіряні рукавиці. У руці він тримав палицю.

Джиллл Байден, Дуглас Емгофф, Філ Раффін, Олександра Ніколаєнко / Фото: Associated Press

Нагадаємо, це рідкісний вихід у світ Олександри Ніколаєнко. Вона не веде соціальні мережі і не відвідує публічні заходи.

Олександра представляла Україну на конкурсі "Міс світу 2001", який на той час належав Дональду Трампу. Саме Дональд познайомив її з мільярдером Філом Раффіном. У 2008 році українка вийшла заміж за Раффіна. Весілля відбулося в Мар-а-Лаго, приватному маєтку Трампа у Палм-Біч. До речі, Трамп був дружбою на весіллі Раффіна.

Подружжя виховує двох дітей: сина Річард Вільяма (2010) і доньку Малену.

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