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У вбранні з принтом і пікантним декольте: папараці заскочили Іванку Трамп із родиною у Венеції
Іванка Трамп із сім'єю приїхала до Італії на весілля американського мільярдера Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
Папараці заскочили Іванку Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми — донькою Арабеллою і синами Джозефом та Теодором — у Венеції. Вони йшли до водного таксі. Подружжя приїхало до Італії на розкішне весілля року до американського мільярдера Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес.
Іванка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній був кремовий костюм із червоно-помаранчевим принтом, який складався з кроптопа з пікантним декольте і спідниці міді. Аутфіт вона доповнила бежевими солом’яними сандалями.
Волосся Трамп зібрала у низький пучок, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила зап’ястя золотим делікатним браслетом.
Джаред був одягнений у блакитну сорочку, штани пісочного відтінку, чорну бейсболку і бежеві кеди.
Нагадаємо, Іванка Трамп із донькою продемонстрували контрастні образи у сукнях.