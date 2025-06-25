У вбранні з принтом і пікантним декольте: папараці заскочили Іванку Трамп із родиною у Венеції

Іванка Трамп із родиною / © Getty Images

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Папараці заскочили Іванку Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми — донькою Арабеллою і синами Джозефом та Теодором — у Венеції. Вони йшли до водного таксі. Подружжя приїхало до Італії на розкішне весілля року до американського мільярдера Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес.

Іванка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній був кремовий костюм із червоно-помаранчевим принтом, який складався з кроптопа з пікантним декольте і спідниці міді. Аутфіт вона доповнила бежевими солом’яними сандалями.

Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми / © Getty Images

Волосся Трамп зібрала у низький пучок, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила зап’ястя золотим делікатним браслетом.

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Джаред був одягнений у блакитну сорочку, штани пісочного відтінку, чорну бейсболку і бежеві кеди.

Нагадаємо, Іванка Трамп із донькою продемонстрували контрастні образи у сукнях.