У вбранні з вишитими рукавами і елегантним кольє: чарівний образ Олени Зеленської

Перша леді України продемонструвала аутфіт у чорному вбранні з чорною вишивкою на рукавах.

Олена Зеленська поділилась в Instagram світлиною свого чарівного образу.

Перша леді постала у чорному вбранні з пишними рукавами, які були вишиті чорними нитками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Образ Олена доповнила акуратною зачіскою, зібраною ззаду, з випущеними пасмами спереду, ніжним макіяжем і лаконічними сережками-пусетами. Її шию прикрашало елегантне золотисте кольє з червоним декором.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час онлайн розмови з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою продемонструвала лук у сірому картатому жакеті і блузці молочного відтінку. До лацкану жакета вона прикріпила срібну брошку у вигляді пташки.

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