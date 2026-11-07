У вбранні з візерунком і вишуканою брошкою: імператриця Масако продемонструвала елегантний образ на прийомі

Імператора Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако зустрілися з кавалерами Ордена культури й відзначеними нагородами «За заслуги в галузі культури» в Імператорському палаці в Токіо.

Для прийому Масако обрала ансамбль кольору слонової кістки, який складався з жакета і сукні під ним з таким самим оздобленням. Тканину прикрашали горизонтальні смуги з рослинним орнаментом і ромбоподібним візерунком. До жакету Її Величність прикріпила вишукану золотисту брошку у вигляді гілочок з перлинами.

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Імператора Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Образ Масако доповнила двома нитками перлів і круглими перлинними сережками, обрамленні дрібними білими камінчиками. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску з об’ємом над чолом. Завершував аутфіт ніжний макіяж із рожевим блиском на губах.

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Імператор Нарухіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і світлий жилет. До них він підібрав сріблясту краватку з дрібним геометричним візерунком. Із нагрудної кишені піджака виднілася біла хустинка, складена гострими кутиками, а на лацкані був невеликий фіолетовий значок.

Нагадаємо, імператриця Масако у кремовому костюмі, а її донька — у теракотово-рожевому відвідали виставку в Національному художньому центрі в Токіо.

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