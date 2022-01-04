У вбранні зеленого відтінку: Джилл Байден сходила з чоловіком-президентом до ресторану

У вбранні зеленого відтінку: Джилл Байден сходила з чоловіком-президентом до ресторану

Пару помітили 31 грудня, коли вони залишали заклад.

Президент США Джо Байден та його дружина, перша леді Джилл Байден, сходили вдвох на обід до ресторану морепродуктів Banks's Seafood Kitchen у штаті Делавері. Нині президентське подружжя проводить новорічні канікули у своєму будинку разом із сім'єю.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Для святкового обіду перша леді одягла речі в одній гамі: сіро-зелену сукню, замшеві чоботи та утеплений жакет на кнопках ніжно-салатового відтінку. Вбрання Джилл Байден доповнила червоним ременем на талії, маскою на обличчі, яка була теж у зеленому кольорі та із золотистою вишивкою у вигляді сніжинок.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Образ завершили золоті прикраси на зап'ястях, укладання та великі сережки у вухах. Президент обрав для обіду темно-сині штани, блакитний піджак та смугасту сорочку, до якої не одягнув краватку.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

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