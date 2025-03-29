У вбранні зеленого кольору: королева Максима відвідала особливу вечерю в Амстердамі

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Королева Максима відвідала іфтар, який проводив медичний заклад Cordaan в Амстердамі. Іфтар - це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан.

Вечеря та зустріч відбулися у ресторані De Foyer у районі Бос-ен-Ломмер. Щороку в De Foyer проводить такий захід для мешканців установи Cordaan, їхніх сімей та членів місцевої спільноти. Cordaan допомагає людям похилого віку і хворим, яким потрібно догляд, турбота і допомога, щоб вони могли жити якомога незалежніше. Королева відвідала цей вечір, щоб більше дізнатися про організацію та познайомиться з тими, кого вона підтримує.

Королева Максима / © Getty Images

Максима одягла на вечерю вбрання від свого улюбленого бренду Natan, яке включало джемпер, кардиган та спідницю міді. Образ Максима доповнила клатчем та кількома прикрасами, серед яких можна помітиоти золотий браслет та годинник на зап'ясті. Вона також надягла сережки від Begum Khan, а в руці тримала клатч оі Sophie Habsburg.

Реклама

Також іфтар цього тижня відвідала королева Ранія, але у своїй країні Йорданії. Під час вечері вона прийняла групу жінок – йорданських військовичок та робітниць служб безпеки – у палаці Аль-Хусейнія в Аммані.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images