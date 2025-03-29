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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

У вбранні зеленого кольору: королева Максима відвідала особливу вечерю в Амстердамі

Її Величність підібрала для зустрічі образ у одній кольоровій гамі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима відвідала іфтар, який проводив медичний заклад Cordaan в Амстердамі. Іфтар - це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан.

Вечеря та зустріч відбулися у ресторані De Foyer у районі Бос-ен-Ломмер. Щороку в De Foyer проводить такий захід для мешканців установи Cordaan, їхніх сімей та членів місцевої спільноти. Cordaan допомагає людям похилого віку і хворим, яким потрібно догляд, турбота і допомога, щоб вони могли жити якомога незалежніше. Королева відвідала цей вечір, щоб більше дізнатися про організацію та познайомиться з тими, кого вона підтримує.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима одягла на вечерю вбрання від свого улюбленого бренду Natan, яке включало джемпер, кардиган та спідницю міді. Образ Максима доповнила клатчем та кількома прикрасами, серед яких можна помітиоти золотий браслет та годинник на зап'ясті. Вона також надягла сережки від Begum Khan, а в руці тримала клатч оі Sophie Habsburg.

Також іфтар цього тижня відвідала королева Ранія, але у своїй країні Йорданії. Під час вечері вона прийняла групу жінок – йорданських військовичок та робітниць служб безпеки – у палаці Аль-Хусейнія в Аммані.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
119
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