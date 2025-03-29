У вбранні зеленого кольору: королева Максима відвідала особливу вечерю в Амстердамі

Королева Максима відвідала іфтар, який проводив медичний заклад Cordaan в Амстердамі. Іфтар - це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан.
Вечеря та зустріч відбулися у ресторані De Foyer у районі Бос-ен-Ломмер. Щороку в De Foyer проводить такий захід для мешканців установи Cordaan, їхніх сімей та членів місцевої спільноти. Cordaan допомагає людям похилого віку і хворим, яким потрібно догляд, турбота і допомога, щоб вони могли жити якомога незалежніше. Королева відвідала цей вечір, щоб більше дізнатися про організацію та познайомиться з тими, кого вона підтримує.
Максима одягла на вечерю вбрання від свого улюбленого бренду Natan, яке включало джемпер, кардиган та спідницю міді. Образ Максима доповнила клатчем та кількома прикрасами, серед яких можна помітиоти золотий браслет та годинник на зап'ясті. Вона також надягла сережки від Begum Khan, а в руці тримала клатч оі Sophie Habsburg.