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У вбранні зі спідницею-плісе і на високих підборах: президентка Молдови показала свій образ з похорону Папи Римського
Мая Санду згідно з дрескодом з’явилася на жалобній церемонії у всьому чорному.
Президентка Молдови Мая Санду була серед 50 глав держав, які приїхали на похорон Папи Римського до Ватикану.
В Instagram Stories Санду показала образ, у якому вона з'явилася на прощальній церемонії на площі Святого Петра. Президентка була одягнена у чорну закриту сукню з довгими рукавами і плісованою спідницею довжини міді. На талії був тонкий чорний ремінець.
Аутфіт Мая доповнила чорними капроновими колготами, чорними шкіряними туфлями на високих підборах у чорною сумкою. У неї було акуратне укладання, чорні сонцезахисні окуляри і лаконічні сережки.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська на похорон Папи Франциска одягла чорний штанний костюм і чорну блузу з бантом на шиї.