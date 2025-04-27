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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
1 хв

У вбранні зі спідницею-плісе і на високих підборах: президентка Молдови показала свій образ з похорону Папи Римського

Мая Санду згідно з дрескодом з’явилася на жалобній церемонії у всьому чорному.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мая Санду

Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду була серед 50 глав держав, які приїхали на похорон Папи Римського до Ватикану.

В Instagram Stories Санду показала образ, у якому вона з'явилася на прощальній церемонії на площі Святого Петра. Президентка була одягнена у чорну закриту сукню з довгими рукавами і плісованою спідницею довжини міді. На талії був тонкий чорний ремінець.

Аутфіт Мая доповнила чорними капроновими колготами, чорними шкіряними туфлями на високих підборах у чорною сумкою. У неї було акуратне укладання, чорні сонцезахисні окуляри і лаконічні сережки.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська на похорон Папи Франциска одягла чорний штанний костюм і чорну блузу з бантом на шиї.

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Дата публікації
Кількість переглядів
407
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