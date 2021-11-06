У вбрання з гарними ґудзиками: Джилл Байден на похороні у Вашингтоні

У вбрання з гарними ґудзиками: Джилл Байден на похороні у Вашингтоні

Президентське подружжя прийшло до Національного собору Вашингтона, щоб вшанувати пам'ять колеги та друга.

5 листопада у Вашингтонському національному соборі відбулася церемонія прощання з Коліном Павеллом, який був першим в історії США держсекретарем афроамериканського походження. Похорон відвідали президент Джо Байден, перша леді Джилл Байден та екс-президент Барак Обама.

Джилл Байден / Associated Press

Для жалобної церемонії перша леді одягла елегантний чорний костюм із жакетом та спідницею-олівцем. Жакет вбрання мав асиметричний низ і прикрашали його великі ґудзики зі стразами. Образ вона доповнила клатчем та насиченим макіяжем очей.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Павеллом помер 18 жовтня від ускладнень, пов'язаних із COVID-19, у віці 84 років.

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