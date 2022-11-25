У вбраннях схожої колірної гами: битва образів королев Максими та Матильди

Дві європейські королівські особи в той самий день з'явилися на публіці в аутфітах схожої кольорової гами. Розбираємо образи та оцінюємо, хто з них має кращий вигляд.

Королева Нідерландів Максима відвідувала ювілей мультикультурної мережі для державних службовців при Міністерстві внутрішніх справ в Гаазі. На захід вона прибула в вовняному пальті від Maison Valentino, під яким була сукня кольору стиглої вишні Natan Couture і взута Її Величність була в шкіряні чоботи на підборах від Gianvito Rossi. До них у тон були підібрані шкіряні рукавички та клатч. Насичений макіяж та зачіска завершували образ.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Бельгійська королева Матильда з чоловіком Філіпом супроводжували президента Швейцарії Іньяціо Кассіса та першу леді Паолу Родоні Кассіс під час візиту до Музею музичних інструментів у Брюсселі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Матильда цього дня одягла сукню та пальто темно-бордового кольору, а в тон вбрання підібрала замшеві туфлі-човники від Dior. Королева доповнила образ золотими сережками-висячками, браслетами на зап'ясті, укладанням та макіяжем.

Королева Максима та королева Матильда / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам схожі образи княгині Шарлін та герцогині Сассекської, Меган.

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