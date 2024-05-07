У вечірніх аутфітах та з тіарами: королеви Мері та Сільвія на банкеті у палаці

Данські король та королева перебувають з офіційним державним візитом у сусідньому шведському королівстві.

Король Карл Густав та королева Сільвія після церемонії привітання гостей організували для них урочистий прийом у Стокгольмському королівському палаці.

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На цій зустрічі королева Сільвія з'явилася у смарагдовій сукні з мереживним оздобленням від Georg et Arend, в руках тримала вінтажний атласний клатч Salvatore Ferragamo, а також носила цього вечора Лейхтенберзьку сапфірову парюру, що складалася з тіари, кольє, сережок та брошки. Сільвія зробила зачіску та легкий вечірній макіяж із улюбленою рожевою помадою на губах.

Королева Мері та королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Мері одягла бордовий топ Jesper Høvring та золоту максіспідницю, в руках тримала квадратний клатч і одягла рубінову тіарау Parure, сережки, кольє, брошку та браслет із цього ж комплекту.

Король Фредерік X та королева Мері на прийомі у шведського короля Карла Густава та королеви Сільвії / Фото: Getty Images

Королівський двір Швеції поділився у своїх акаунтах фотографіями та відео з банкету.

Також раніше ми показували вам образи двох королев із церемонії привітання.

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