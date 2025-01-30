У вечірніх сукнях із пікантними декольте: італійські принцеси сяяли у Парижі

Італійські принцеси відвідали Паризький тиждень моди.
Принцеса Марія Кароліна Бурбонська та принцеса Марія К'яра Бурбонська побували на показі колекції Gaurav Gupta Haute Couture весна-літо 2025 року в межах Тижня моди в Парижі.
Кароліна була в нюдовій корсетній сукні, розшиті паєтками, лук свій дівчина доповнила підвіскою з кулоном на шиї та діамантовим браслетом на зап'ясті. Біляве волосся вона розпустила і зробила макіяж у теплих відтінках.
К'яра була в сукні кольору електрик, яка також була розшита паєтками і з глибоким декольте. У прицнеси було розпущене волосся, красиво укладене локонами, у вухах були сережки, на шиї кольє, а на обличчі макіяж у теплих відтінках.
Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі відвідали також монакські сестри – Шарлотта Казірагі та принцеса Олександра Ганноверська.
Читайте також:
- У двобортному пальті та з сумкою Louis Vuitton: Бріжит Макрон відвідала Тиждень моди в Парижі
- У чорному вбранні та намистах: Демі Мур відвідала показ Giorgio Armani на Тижні моди в Парижі
- Без бюстгальтера: смілива дочка Мадонни показала оголені груди на Тижні моди в Парижі