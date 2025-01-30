У вечірніх сукнях із пікантними декольте: італійські принцеси сяяли у Парижі

Принцеса Марія Кароліна Бурбонська та принцеса Марія К'яра Бурбонська побували на показі колекції Gaurav Gupta Haute Couture весна-літо 2025 року в межах Тижня моди в Парижі.

Кароліна була в нюдовій корсетній сукні, розшиті паєтками, лук свій дівчина доповнила підвіскою з кулоном на шиї та діамантовим браслетом на зап'ясті. Біляве волосся вона розпустила і зробила макіяж у теплих відтінках.

Сицилійські принцеси К'яра та Кароліна / Фото: Getty Images

К'яра була в сукні кольору електрик, яка також була розшита паєтками і з глибоким декольте. У прицнеси було розпущене волосся, красиво укладене локонами, у вухах були сережки, на шиї кольє, а на обличчі макіяж у теплих відтінках.

Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі відвідали також монакські сестри – Шарлотта Казірагі та принцеса Олександра Ганноверська.

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