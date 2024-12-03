У вечірніх сукнях та діамантових прикрасах: сестри Спенсер сяяли на церемонії

Захід відбувся у Королівському Альберт-голі в Лондоні. Обидві сестри з'явилися на вечірньому заході у чорних сукнях. Леді Амелія одягла максісукню з вирізом на декольте, декорованому чорними паєтками, у неї на шиї було коштовне кольє, у вухах — сережки, на зап'ястях — кілька браслетів і кілька каблучок на пальцях. Амелія зробила світлий манікюр та вечірній макіяж, а волосся зібрала у зачіску.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Леді Еліза також була у чорній сукні зі спущеними плечима та закритим декольте. Її лук був схожий на образ сестри, тільки прикраси вона одягла інші, але в такій самій кількості. Макіяж та зачіска Елізи також були схожими на макіяж та зачіску сестри.

Нагадаємо, раніше ми показували, у якому образі сходила на світську вечірку старша сестра дівчат – леді Кітті Спенсер.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

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