У вечірніх сукнях та діамантових прикрасах: сестри Спенсер сяяли на церемонії

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер були присутні на церемонії вручення премії Fashion Awards 2024.
Захід відбувся у Королівському Альберт-голі в Лондоні. Обидві сестри з'явилися на вечірньому заході у чорних сукнях. Леді Амелія одягла максісукню з вирізом на декольте, декорованому чорними паєтками, у неї на шиї було коштовне кольє, у вухах — сережки, на зап'ястях — кілька браслетів і кілька каблучок на пальцях. Амелія зробила світлий манікюр та вечірній макіяж, а волосся зібрала у зачіску.
Леді Еліза також була у чорній сукні зі спущеними плечима та закритим декольте. Її лук був схожий на образ сестри, тільки прикраси вона одягла інші, але в такій самій кількості. Макіяж та зачіска Елізи також були схожими на макіяж та зачіску сестри.
Нагадаємо, раніше ми показували, у якому образі сходила на світську вечірку старша сестра дівчат – леді Кітті Спенсер.
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