У вечірніх сукнях та розкішних тіарах: королеви Максима та Матильда на банкеті

Королева Максима та король Віллем-Олександр прибули з державним візитом до Бельгії.

У перший день візиту їх вітали король Бельгії Філіп із дружиною королевою Матильдою у Королівському палаці у Брюсселі.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Матильда з'явилася на цій зустрічі в червоній сукні міді від Claes Iversen, з червоним клатчем Maison Fabienne Delvigne в руках і взута у бежеві туфлі-човники від Gianvito Rossi. Також вона була з головним убором від того ж бренду, що і її сукня та у бежевих рукавичках.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Максима одягла для першого виходу в Бельгії шовковий костюм від Natan Couture, бежеві туфлі-човники від Gianvito Rossi, була в крислатому капелюсі від Philip Treacy. На шиї у королеви було перлинне кольє із трьох ниток, а у вухах – перлинні сережки.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Вже ввечері монарші особи відвідали державний бенкет.

На ньому королева Максима з'явилася в пудрово-рожевій сукні від нідерландського бренду JANTAMINIAU та з рожевим клатчем у руках від італійського бренду VBH Luxury. Вечірній образ Її Величність доповнила розкішним діамантовим колье Стюарт, тіарою Стюарт та діамантовими сережками королеви Вільгельміни і мала розкішний вигляд. Також на зап'ястях у неї було кілька браслетів, нігті були нафарбовані світлим лаком, а волосся зібрано у вечірню зачіску. Макіяж на обличчі королеви був максимально у натуральних відтінках.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Бельгії Матільда прибула на офіційну вечерю в блакитній мереживній сукні від Armani Prive з прозорою накидкою, підібравши до неї блідо-блакитний клатч Giorgio Armani. Вона носила діадему дев'яти провінцій та сережки з діамантовою торочкою, які поєднувала з діамантовими браслетами. Тіара дев'яти провінцій була подарунком шведській принцесі Астрід, коли вона вийшла заміж за короля Бельгії Леопольда III. Макіяж та зачіска у Її Величності також були вечірніми.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Матильда та королева Максима / Фото: Associated Press

Королі на заході були одягнені в чорні фраки, білі сорочки, жилети та краватки-метелики.

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

Король та королева Нідерландів приїхали з державним візитом до Бельгії. Їх зустрічала монарша родина – король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

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