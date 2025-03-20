У вечірніх сукнях та тіарах: королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія сяяли на банкеті

Король Карл Густав та королева Сільвія дали представницьку вечерю у Королівському палаці. Також сім'ю представляли кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та брат Вікторії – принц Карл Філіп. Його дружина принцеса Софія не була присутня, бо нещодавно стала мамою вчетверте і зараз трохи зайнята.

Серед гостей були представники дипломатичного корпусу, парламенту, уряду, органів влади, науки, спорту, бізнесу, культури та люди, з якими королівська родина зустрічалася під час поїздок.

Вечеря була подана у галереї Карла XI у Королівському палаці. На початку вечері король привітав гостей, сказавши:

"Приємно бачити сьогодні тут таку велику кількість гостей. Тому що саме коли ми зустрічаємось і ділимося різними точками зору, ми отримуємо нові знання та ідеї".

У Instagram сім'ї поділилися відео з урочистого заходу, а на сайті – фотографіями.

Її Величність королева Сільвія сяяла у вечірній сукні та аметистовій парюрі, а її дочка кронпринцеса Вікторія була також у вечірній сукні з V-подібним вирізом, розшитому красивими квітами та тіарі Laurel Wreath.

Шведська королівська родина / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми показували, у якій сукні виходила заміж за короля Карла Густава – Сільвія.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

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