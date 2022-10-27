У вечірніх сукнях та з укладаннями: королева Матильда та перша леді Литви з чоловіками відвідали концерт

Королівське подружжя Бельгії все ще перебуває з офіційним візитом у Литві. Днями король та королева разом із президентом та першою леді відвідали концерт.
Королева Матильда, король Філіп та президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з першої леді Діаною Науседене відвідали концерт у Великій концертній залі Вільнюської філармонії під час офіційного державного візиту бельгійського королівського подружжя до Литовської республіки.
Матильда прийшла на захід у вечірній сукні та накидці, підібравши до тону вбрання металевого кольору клатч та туфлі-човники на підборах. Образ Її Величності доповнювали великі сережки у формі квіток та більш насичений вечірній макіяж.
Перша леді Литви сяяла у довгій сукні в кольорі металік з вирізом "човник" та рукавами три чверті, доповнивши вбрання сережками в білому золоті, лаконічним укладанням та макіяжем.
Чоловіки були одягнені в ідеально випрасовані чорні смокінги, штани, білі сорочки та краватки-метелики.
Раніше королівські особи разом із президентським подружжям відвідували Музей спадщини церкви Святого Михаїла.
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