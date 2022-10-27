У вечірніх сукнях та з укладаннями: королева Матильда та перша леді Литви з чоловіками відвідали концерт

Королівське подружжя Бельгії все ще перебуває з офіційним візитом у Литві. Днями король та королева разом із президентом та першою леді відвідали концерт.

Королева Матильда, король Філіп та президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з першої леді Діаною Науседене відвідали концерт у Великій концертній залі Вільнюської філармонії під час офіційного державного візиту бельгійського королівського подружжя до Литовської республіки.

Королева Матильда та король Філіп та президент Литви Гітанас Науседа та перша леді Діана Науседене / Фото: Getty Images

Матильда прийшла на захід у вечірній сукні та накидці, підібравши до тону вбрання металевого кольору клатч та туфлі-човники на підборах. Образ Її Величності доповнювали великі сережки у формі квіток та більш насичений вечірній макіяж.

Перша леді Литви сяяла у довгій сукні в кольорі металік з вирізом "човник" та рукавами три чверті, доповнивши вбрання сережками в білому золоті, лаконічним укладанням та макіяжем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Чоловіки були одягнені в ідеально випрасовані чорні смокінги, штани, білі сорочки та краватки-метелики.

Раніше королівські особи разом із президентським подружжям відвідували Музей спадщини церкви Святого Михаїла.

Королева Матильда та король Філіп та президент Литви Гітанас Науседа та перша леді Діана Науседене / Фото: Getty Images

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