У вечірніх вбраннях та в тіарах: шведські монархи провели вечір на банкеті у палаці

Днями у Стокгольмі відбулася церемонія вручення Нобелівської премії. Кронпринцеса Вікторія сяяла на заході в розкішній вечірній сукні від шведського бренду Camilla Thulin Design, а на вечері з'явилася в іншому образі, але також від цього самого дизайнера. На голові у кронпринцеси була діамантова тіара Коннахта.

Шведська королівська родина на церемонії вручення Нобелівської премії у Концертному залі у Стокгольмі / Фото: Getty Images

Її мати королева Сільвія, яка наприкінці наступного тижня відсвяткує 80-річчя, з'явилася на банкеті у сукні Judith Leiber та лейхтенберзькій сапфіровій тіарі.

А принцеса Софія одягла перероблену сукню Ida Lanto із колекції 2017 року та свою весільну тіару в оригінальній діамантовій оправі.

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Знімками із заходу поділилися в офіційному акаунті королівської родини в Instagram.

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