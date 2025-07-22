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У вечірніх сукнях і костюмах: королівська родина Бельгії відвідала святковий концерт
Бельгійська королівська родина вчора увечері зібралася на концерт на честь святкування Національного дня.
Король Філіп, його дружина королева Матильда, принцеса Єлизавета та принцеса Елеонора, а також принци Габріель та Еммануель прибули ввечері на концерт та шоу з феєрверками, лазерами та дронами у Парку п’ятдесятиріччя в Брюсселі.
Королева Матильда з’явилася на заході в чорній сукні міді з принтом і червоною накидкою, поєднуючи вбрання з червоними туфлями-човниками і клатчем.
Принцеса Єлизавета одягла білу асиметричну сукню в дрібний квітковий принт на одне плече і взула шкіряні туфлі-човники, доповнивши образ мініатюрним синім прямокутним клатчем, великими сережками і виразним макіяжем очей, а її молодша сестра принцеса Елеонора була в білій сукні-сорочці.
Учора вдень, нагадаємо, вся королівська сім’я відвідала месу з нагоди свята, що відбулася у соборі Святих Михаїла та Гудули.