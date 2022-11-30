У вечірній сукні: ефектна королева Летиція з чоловіком відвідала церемонію

50-річна королева Летиція цього дня мала чудовий вигляд. Вона одягнула вечірню сукню з переробленої тканини, інкрустовану дорогоцінним камінням від Felipe Varela і підібрала до вбрання клатч чорного кольору від цього ж бренду. Взула королева чорні шкіряні туфлі від Prada.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція мала дуже насичений вечірній макіяж, вона підкреслила очі і губи нафарбувала блиском. У вухах у королеви виблискували сережки у формі крапель від бренду De Grisogono. Ці блискучі темні сережки є невід'ємною частиною її колекції аксесуарів і від 2006 року Летиція була помічена у них на кількох гламурних заходах.

Чоловік королеви король Філіп VI був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та бордову краватку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На день раніше королева Летиція відвідала 10-й саміт жінок-юристок, який відбувався у палаці Сібелес, у Мадриді. Цього дня королева порушила етикет, і це зазнімкували на камеру. Однак образ її в червоному пальті від Hugo Boss і сірих штанах від Carolina Herrera був чудовий.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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