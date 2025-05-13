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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

У вечірній сукні і в перлинній тіарі: королева Максима з чоловіком-королем відвідала банкет

Король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на щорічній вечері дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Амстердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева з’явилася на вечері у сукні від нідерландського кутюр’є Jan Taminiau, прикрашеній бісером у вигляді квітів по канту, а у неї на голові була старовинна перлинна тіара, створена 1900 року на замовлення тодішньої королеви Вільгельміни (бабусі принцеси Беатріакс, матері короля).

Королева Максима зробила хвилясте укладання, виразний макіяж очей, одягла сережки-вісячки з перлів та перлинну каблучку на палець, а також зробила темний манікюр. Король Віллем-Олександр одягнув чорний фрак, білу сорочку, жилет і краватку-метелик.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

У Instagram королівської родини опублікували відео з банкету та написали:

«У неспокійному світі і з напруженістю, що зростає, роль дипломатів стала ще більш важливою.

Дипломати, які представляють свою країну в Нідерландах, щороку запрошуються королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою на вечерю Corps Diplomatique. Мета — підтримувати та зміцнювати міжнародні відносини», — йдеться у заяві палацу.

Нагадаємо, цього тижня королева Максима відсвяткує день народження. Раніше ми розповідали 15 цікавих фактів про дружину монарха.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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