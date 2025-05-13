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У вечірній сукні і в перлинній тіарі: королева Максима з чоловіком-королем відвідала банкет
Король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на щорічній вечері дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Амстердамі.
Королева з’явилася на вечері у сукні від нідерландського кутюр’є Jan Taminiau, прикрашеній бісером у вигляді квітів по канту, а у неї на голові була старовинна перлинна тіара, створена 1900 року на замовлення тодішньої королеви Вільгельміни (бабусі принцеси Беатріакс, матері короля).
Королева Максима зробила хвилясте укладання, виразний макіяж очей, одягла сережки-вісячки з перлів та перлинну каблучку на палець, а також зробила темний манікюр. Король Віллем-Олександр одягнув чорний фрак, білу сорочку, жилет і краватку-метелик.
У Instagram королівської родини опублікували відео з банкету та написали:
«У неспокійному світі і з напруженістю, що зростає, роль дипломатів стала ще більш важливою.
Дипломати, які представляють свою країну в Нідерландах, щороку запрошуються королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою на вечерю Corps Diplomatique. Мета — підтримувати та зміцнювати міжнародні відносини», — йдеться у заяві палацу.
Нагадаємо, цього тижня королева Максима відсвяткує день народження. Раніше ми розповідали 15 цікавих фактів про дружину монарха.