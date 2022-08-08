У вечірній сукні і з букетом: Катерина Кухар продемонструвала елегантний аутфіт

Катерина Кухар опублікувала в Instagram свою нову світлину. На ній балерина постала у вечірній чорній сукні, прикрашеній золотистими деталями, з оголеними плечами.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Образ Катерина доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з акцентом на довгих віях. Її шию прикрашало делікатний ланцюжок. У руках балерина тримала гарний букет квітів.

"just mood…", - підписала Кухар фото.

Нагадаємо, Олександр Стоянов та Катерина Кухар розповіли, як шахрай з Латинської Америки наживається на горі українського народу

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