У вечірній сукні і з букетом: Катерина Кухар продемонструвала елегантний аутфіт

Прима-балерина потішила фоловерів новим знімком.
Катерина Кухар опублікувала в Instagram свою нову світлину. На ній балерина постала у вечірній чорній сукні, прикрашеній золотистими деталями, з оголеними плечами.
Образ Катерина доповнила елегантною зачіскою і макіяжем з акцентом на довгих віях. Її шию прикрашало делікатний ланцюжок. У руках балерина тримала гарний букет квітів.
"just mood…", - підписала Кухар фото.
Нагадаємо, Олександр Стоянов та Катерина Кухар розповіли, як шахрай з Латинської Америки наживається на горі українського народу
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