У вечірній сукні і з гарним макіяжем: прессекретарка Байдена в ефектному образі з'явилася на червоній доріжці

Карін Жан-П’єр в обтислому вбранні і на шпильках прийшла на премію.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала щорічну церемонію вручення нагород Gotham Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Ми не часто бачимо Карін на подібних заходах, тож її поява там нас дуже зацікавила.

На червоній доріжці прессекретарка постала у вечірній чорній сукні міді, яка чудово обтискала її струнку фігуру. Вбрання мало відкриті плечі і зону декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила чорними туфлями з розсипом страз і жовтим клатчем.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона зробила свою улюблену зачіску з кучерями і красивий макіяж – очі підкреслила фіолетовими тінями та чорним олівцем, а губи – блиском шоколадного відтінку. Вуха Карін прикрасила срібними сережками, а руки – браслетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на брифінгу у Білому домі Карін Жан-П’єр постала у червоній сукні й оксамитових туфлях.

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