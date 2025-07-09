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У вечірній сукні і з новою зачіскою: принцеса Анна з’явилася на банкеті у Віндзорі
Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Луоренс відвідали вчора державний бенкет на честь візиту президентського подружжя Франції.
Король Чарльз III та королева Камілла організували прийом на честь приїзду Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон, банкет відбувся у Віндзорському замку.
Королівська принцеса була серед гостей урочистого заходу. 75-річна Анна була одягнена в кремову максісукню з мереживом, яка була розшита камінням, також вбрання доповнювало лаконічне болеро, довгі білі рукавички, маленький клатч. Образ принцеса доповнила тіарою, сережками і кольє на шиї, а на на грудях було кілька орденів. Також хочеться відзначити зачіску принцеси, Анна цього разу трохи змінила її, а макіяж на її обличчі був мінімалістичним.
Нагадаємо, на банкеті також з’явилися принц і принцеса Уельські, Кейт сяяла в червоній сукні від Givenchy, яку пошила дизайнерка її весільної сукні — Сара Бертон.
А королева Камілла обрала для урочистого заходу вечірню сукню кольору слонової кістки з шовку та крепу від Фіони Клер, прикрашену вишивкою та гарнітурою своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II.