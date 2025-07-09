У вечірній сукні і з новою зачіскою: принцеса Анна з’явилася на банкеті у Віндзорі

Принцеса Анна і сер Тімоті Лоуренс / © Associated Press

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Король Чарльз III та королева Камілла організували прийом на честь приїзду Еммануеля Макрона та Бріжит Макрон, банкет відбувся у Віндзорському замку.

Королівська принцеса була серед гостей урочистого заходу. 75-річна Анна була одягнена в кремову максісукню з мереживом, яка була розшита камінням, також вбрання доповнювало лаконічне болеро, довгі білі рукавички, маленький клатч. Образ принцеса доповнила тіарою, сережками і кольє на шиї, а на на грудях було кілька орденів. Також хочеться відзначити зачіску принцеси, Анна цього разу трохи змінила її, а макіяж на її обличчі був мінімалістичним.

Принцеса Анна і сер Тімоті Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, на банкеті також з’явилися принц і принцеса Уельські, Кейт сяяла в червоній сукні від Givenchy, яку пошила дизайнерка її весільної сукні — Сара Бертон.

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А королева Камілла обрала для урочистого заходу вечірню сукню кольору слонової кістки з шовку та крепу від Фіони Клер, прикрашену вишивкою та гарнітурою своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II.

Королева Камілла, король Чарльз, Еммануель Макрон і Бріжит Макрон / © Getty Images