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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
606
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1 хв

У вечірній сукні і з оксамитовою сумкою: принцеса Олександра сходила на банкет

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн відвідали гала-вечерю на честь Гран-прі Формули-1 у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра Ганноверська з бойфрендом

Принцеса Олександра Ганноверська з бойфрендом / © Getty Images

Олександра з’явилася на червоній доріжці в чорній максісукні з глибоким V-подібним декольте та ґудзиками, доповнивши аутфіт маленькою оксамитовою сумкою на ремінці-ланцюжку, золотою підвіскою на шиї та сережками-висячками. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

Її коханий Бен Сільвестр Штраутманн був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелик.

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

Того ж дня вдень пара відвідала Гран-прі Формули-1 у Монако разом із князем Альбером II та княгинею Шарлін, які увечері були присутні і на банкеті.

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

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