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У вечірній сукні і з оксамитовою сумкою: принцеса Олександра сходила на банкет
Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн відвідали гала-вечерю на честь Гран-прі Формули-1 у Монако.
Олександра з’явилася на червоній доріжці в чорній максісукні з глибоким V-подібним декольте та ґудзиками, доповнивши аутфіт маленькою оксамитовою сумкою на ремінці-ланцюжку, золотою підвіскою на шиї та сережками-висячками. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.
Її коханий Бен Сільвестр Штраутманн був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелик.
Того ж дня вдень пара відвідала Гран-прі Формули-1 у Монако разом із князем Альбером II та княгинею Шарлін, які увечері були присутні і на банкеті.