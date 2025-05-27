У вечірній сукні і з оксамитовою сумкою: принцеса Олександра сходила на банкет

Принцеса Олександра Ганноверська з бойфрендом / © Getty Images

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Олександра з’явилася на червоній доріжці в чорній максісукні з глибоким V-подібним декольте та ґудзиками, доповнивши аутфіт маленькою оксамитовою сумкою на ремінці-ланцюжку, золотою підвіскою на шиї та сережками-висячками. Її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

Її коханий Бен Сільвестр Штраутманн був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелик.

Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

Того ж дня вдень пара відвідала Гран-прі Формули-1 у Монако разом із князем Альбером II та княгинею Шарлін, які увечері були присутні і на банкеті.

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Принцеса Олександра Ганноверська та Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images