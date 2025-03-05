У вечірній сукні і з золотим обідком: королева Мері з королем Фредеріком X сяяла на банкеті

Вечеря, організована на честь короля Данії Фредеріка X та королеви Мері відбулася у Президентському палаці в Гельсінкі, в межах дводенного державного візиту королівського подружжя до Фінляндії.

"Під час вечері прозвучали промови президента та Його Величності короля, після чого пролунали національні гімни.

Королева Мері та король Фредерік X з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та його дружиною Сюзанною Іннес-Стубб / Фото: Getty Images

У зв'язку з державним візитом сьогодні королю було вручено ланцюг ордена Білої троянди Фінляндії. Король отримав Великий хрест ордена Білої троянди Фінляндії 1994 року, а Її Величність Королева отримала той самий орден під час державного візиту до Фінляндії 2013 року. Великий хрест із ланцюгом є найвищим ступенем ордену", — йдеться у заяві данської королівської родини на офіційній сторінці в Instagram.

У той же час король призначив президента Фінляндської Республіки Олександра Стубба кавалером Ордену Слона, а дружина президента пані Сюзанна Іннес-Стубб одержала Великий хрест ордену Даннеброга.

Королева Мері з'явилася на вечорі в шоколадній сукні з глибоким V-подібним вирізом, мала красиву зачіску і виразний макіяж на обличчі, на голові золотий обідок, а у вухах сережки-висячки. Король Фредерік X був у фраку, як і президент Фінляндії. А перша леді одягла скромну сукню кольору морської хвилі та квітковий гарнітур.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

За день до цього король Фредерік X і королева Мері відвідали офіційний прийом у Президентському палаці, під час якого Мері з'явилася в баклажановій сукні і синьому пальті на комірі якого виблискувала брошка з камінням.

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