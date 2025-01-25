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У вечірній сукні із золотою вишивкою: 86-річна королева Софія сходила до опери

У вечірній сукні із золотою вишивкою: 86-річна королева Софія сходила до опери

Королева Софія / Фото: Getty Images

Її Величність відвідала святковий захід у Франції.

Королева Іспанії Софія – мати чинного короля Філіпа VI – вийшла у світ у п'ятницю ввечері. 86-річна жінка відвідала галавечір з нагоди 150-річчя паризької Опери Гарньє — одного з найвідоміших та важливих театрів опери та балету у світі.

Королева мала того вечора дивовижний вигляд. Вона одягла довгу сукню кобальтового кольору з трохи вкороченими рукавами та коміром-стійкою. Вбрання було А-силуету і прикрашене вишивкою бісером.

Цей образ вона доповнила гламурним вечірнім клатчем, бежевими туфлями та безліччю прикрас – улюбленими каблучками, намистом із сережками та кількома браслетами.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Раніше такий відтінок вбрання Софія одягала на різдвяний концерт "La Musica del Reciclaje" гурту Ecoembes у Gran Teatro Caixabank Principe Pio у Мадриді. Однак того разу на ній був короткий кобальтовий жакет.

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