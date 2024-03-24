У вечірній сукні на бретельках: Шарлотта Казірагі відвідала благодійний бал

Шарлотта Казірагі вперше за кілька років відвідала "Бал троянд" без свого чоловіка Димитрія Рассама.

У лютому стало відомо, що Шарлотта та Димитрій розлучаються. Отже, тепер на всіх світських виходах 37-річна монакська журналістка з'являтиметься сама або в компанії своєї великої родини.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II, принцеса Кароліна та Шарлотта Казіраги / Фото: Getty Images

Цього вечора Шарлотта прийшла на захід в атласній сукні на тонких бретельках, розшитій паєтками. Вбрання мало невеликий шлейф і високий розріз спереду. В руках у неї був чорний клатч, на шиї висів золотий ланцюжок з кулоном, Казірагі розпустила довге волосся і зробила насичений макіяж.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Світський захід також відвідала княгиня Шарлін та її чоловік князь Альбер ІІ. На "Балу троянд" благодійного фонду принцеси Грейс Келлі, Шарлін з'явилася в блискучому комбінезоні та з новою зачіскою.

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