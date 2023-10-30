У вечірній сукні на бретельках: як королева Єлизавета II у кіно ходила

Покійна королева Єлизавета II любила театр і мистецтво загалом.
На цьому знімку знята королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп. Вони перебувають у королівській ложі лондонського кінотеатру Odeon після прибуття на королівський показ фільму Волта Діснея "Роб Рой", 26 жовтня 1953 року, у Лондоні.
Єлизавета одягнена у розкішну вечірню сукню з корсетом, на тонких бретельках та з пишним подолом. У неї на шиї дороге кольє, у вухах сережки-висячки з камінням, а на голові тіара. Її чоловік принц Філіп одягнений у чорний костюм та білу сорочку.
Поруч із ними того дня на заході була присутня сестра королеви – принцеса Маргарет. На ній також була вечірня сукня з пишним подолом і відкритими плечима та гарне дороге кольє на шиї. Дівчина зробила укладання та макіяж, а от тіару одягати не стала.
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