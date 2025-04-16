У вечірній сукні: принцеса Ізабелла із сім’єю побувала на святковому концерті

Данська королівська родина / © Getty Images

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Принцеса Ізабелла, якій 21 квітня виповнюється 18 років, разом зі своїми батьками королевою Мері та королем Фредеріком X, а також своїми молодшими братами принцом Вінсентом та сестрою принцесою Жозефіною відвідали виставу з нагоди її повноліття. Вона відбулася на Старій сцені Королівського театру у Копенгагені.

Принцеса Ізабелла була одягнена в розкішну вечірню сукню на широких бретельках, з квадратним декольте, пишною спідницею та стрічкою, що підкреслює талію. В руках принцеса тримала мініатюрний синій клатч із розсипом страз, у неї на зап’ястях було кілька браслетів, а у вухах коштовні сережки-люстри. Ізабелла зібрала волосся в тугу зачіску і зробила макіяж.

Данська королівська родина / © Getty Images

Поруч із нею була зазнімкована королева Мері, на ній був чорний топ з відкритими плечима і максіспідниця з паєтками. Образ королева доповнила рубіновим кольє, сережками та брошкою, волосся розпустила та зробила макіяж.

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Молодша дочка королівського подружжя — принцеса Жозефіна — одягла синій комбінезон із кейпнакидкою, а в руках тримала маленький золотий клатч. У дівчини було розпущене волосся і укладено гарними локонами, на обличчі макіяж, сережки-висячки у вухах і кілька браслетів на зап’ястях.

Чоловіки — король Фредерік X та двоє його синів — принц Крістіан та принц Вінсент були одягнені у класичні костюми.

Нагадаємо, кількома днями раніше члени королівської родини відвідали святкові заходи у місті Орхусі. Іменинниця прийшла на захід у штанному костюмі небесно-блакитного кольору.

Данська королівська родина / © Getty Images