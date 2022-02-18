У вечірній сукні: Сара Йоркська відпочила на вечірці в Лондоні

62-річна Сара Йоркська відвідала світську вечірку в Лондоні у готелі Claridge's.

Герцогиню запросили на святкування 20-ї річниці весілля акторки Джоан Коллінз, яке вона святкувала зі своїм п'ятим чоловіком – театральним менеджером Персі Гібсоном, за якого вийшла заміж 2002 року.

Сара була серед запрошених зірок. На паті вона приїхала в чорній лаконічній сукні з брошкою на талії та з прозорими рукавами, підібравши до неї чорні замшеві туфлі на прихованій платформі та підборах. В руках герцогині був чорний клатч, на зап'ясті – годинник і браслет, на шиї ланцюжок, а у вухах – сережки-висячки. Сара зробила макіяж з акцентом на очі, і заколола частину волосся шпилькою ззаду.

Сара Йоркська / Getty Images

Це перший вихід герцогині Йоркської після того, як стало відомо, що її ексчоловік принц Ендрю "відкупився" від громадянки США Вірджинії Джуфре, яка звинувачувала його у сексуальному насильстві.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Getty Images

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