У вечірній сукні та хутряній накидці: як королева Єлизавета II з чоловіком до театру ходила

Цього дня, 19 квітня 1955 року, майже через два роки після своєї коронації, королева Єлизавета II була присутня зі своїм чоловіком принцом Філіпом на виставі Royal Command Variety. На фото Її Величність заскочена з відомою співачкою Алією Куган.

Майже 29-річна королева одягнена у вечірню сукню на широких бретельках, розшиту бісером та камінням поверх якої накинуто хутряну накидку.

Красива та молода Єлизавета доповнила того вечора свій образ тіарою, дорогоцінним кольє на шиї та великими сережками з камінням. Її волосся зібрано в красиву зачіску, а на обличчі макіяж. Також у руках вона тримає маленьку сріблясту сумку та букет квітів.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

21 квітня 2023 року монархині, що правила найдовше Великою Британією могло б виповнитися 97 років. Єлизавета померла 8 вересня 2022 року у шотландському замку Балморал – одному зі своїх улюблених маєтків.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

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