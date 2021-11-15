У вечірній сукні та манто: як мама королеви Єлизавети II до театру ходила

Сьогодні в рубриці "День в історії" у нас фотографія короля Великої Британії Георга VI та його дружини Єлизавети Боуз-Лайон.
Кадр був зроблений саме цього дня, 15 листопада 1937 року, якраз коли Георг VI тільки-но став новим королем після зречення його старшого брата Едуарда VIII.
На фото король та королева у супроводі герцога та герцогині Кентських відвідали щорічну виставу Royal Command Variety у театрі Palladium у Лондоні. Деякі з провідних діячів світу естради запропонували свої послуги у справі благодійності. Їхні Величності привітно вітали публіку. На фото зображені герцог Кентський, герцогиня Кентська, король і королева, які стоять у королівській ложі під час виконання державного гімну перед виступом.
На Єлизаветі біла сукня з поясом на талії та хутряне манто. У ті часи члени британської королівської родини охоче носили натуральне хутро. Сьогодні Єлизавета II та її нащадки і родичі відмовилися від цієї ідеї.
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