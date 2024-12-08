У вечірній сукні та новій діамантовій тіарі: королева Мері сяяла на банкеті

Король Фредерік X та королева Мері вітали президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі, які прибув із візитом до Данії.

На церемонії привітання королева сяяла у дубово-зеленому пальті, приєднавшись до свого чоловіка короля Фредеріка, щоб вітати президента Єгипту в Копенгагені.

Королева Мері та король Фредерік X з президентом Єгипту / Фото: Getty Images

Вона доповнила вишуканий ансамбль сірими туфлями на підборах, обідком на голові, перлинними сережками та сірим клатчем. Король Фредерік мав як зазвичай елегантний вигляд у чорному костюмі, який він доповнив блідо-блакитною сорочкою та смугастою краваткою.

А ввечері у палаці Крістіансборг відбувся державний бенкет.

Королева Мері та король Фредерік X з президентом Єгипту / Фото: Getty Images

На ньому королева Мері з'явилася в чорній вечірній сукні, вишиті бісером на рукавах і з високим коміром, доповнивши її діамантовою тіарою та парою діамантових сережок-підвісок. Тіара складається з двох маленьких та трьох великих квіток із діамантів. Спочатку вона належала принцесі Дагмар, двоюрідній бабусі нинішнього короля Фредеріка X. Королева Мері доповнила образ вечірньою зачіскою та макіяжем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прикраси королеви Маргрета II, які тепер носитиме її невістка — королева Мері.

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