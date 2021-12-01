У вечірній сукні та під руку з чоловіком: кронпринцеса Вікторія на урочистому прийомі

Спадкоємна шведська принцеса регулярно виконує свої королівські обов'язки.
Вчора Її Високість разом із чоловіком кронпринцем Даніелем були присутні на щорічних зборах Шведської Королівської Музичної Академії та 250-річному ювілеї у Шведській Королівській Музичній Академії у Стокгольмі.
Вікторія прибула на захід у темно-синій сукні з мереживом та багатошаровим подолом із рюшів. В руках вона тримала маленький сріблястий клатч, а образ її завершували коштовні сережки краплеподібної форми, класична зачіска у вигляді низького пучка та вечірній макіяж.
Кронпринцеса зробила світлий макіяж і одягла кілька каблучок, серед яких була і її заручна. Її чоловік кронпринц Даніель був у фраку, білій сорочці з і білою краваткою-метеликом.
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