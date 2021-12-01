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У вечірній сукні та під руку з чоловіком: кронпринцеса Вікторія на урочистому прийомі

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У вечірній сукні та під руку з чоловіком: кронпринцеса Вікторія на урочистому прийомі

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

Спадкоємна шведська принцеса регулярно виконує свої королівські обов'язки.

Вчора Її Високість разом із чоловіком кронпринцем Даніелем були присутні на щорічних зборах Шведської Королівської Музичної Академії та 250-річному ювілеї у Шведській Королівській Музичній Академії у Стокгольмі.

Вікторія прибула на захід у темно-синій сукні з мереживом та багатошаровим подолом із рюшів. В руках вона тримала маленький сріблястий клатч, а образ її завершували коштовні сережки краплеподібної форми, класична зачіска у вигляді низького пучка та вечірній макіяж.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

Кронпринцеса зробила світлий макіяж і одягла кілька каблучок, серед яких була і її заручна. Її чоловік кронпринц Даніель був у фраку, білій сорочці з і білою краваткою-метеликом.

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