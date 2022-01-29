У вечірній сукні та під руку з чоловіком: як Сара Йоркська та принц Ендрю в кіно ходили

У вечірній сукні та під руку з чоловіком: як Сара Йоркська та принц Ендрю в кіно ходили

Про середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю, зараз дуже багато говорять. Свою репутацію він давно і знатно заплямував.

Але був час, коли герцог Йоркський був одруженою людиною з чистою ще репутацією. Нам попався архівний знімок, на якому Ендрю зазнімкований разом зі своєю дружиною Сарою Фергюсон, фото зроблено 29 січня 1988 року.

Члени королівської родини того дня були присутні на світовій прем'єрі фільму "Біле бешкетування". Герцогиня Йоркська обрала для цього випадку незвичайне вбрання — обтислу чорну сукню без бретельок з об'ємною стьобаною накидкою. У Сари було розпущене руде волосся, на обличчі був макіяж, а з прикрас вона одягла кольє та сережки, очевидно, з діамантами. Герцог теж мав чудовий вигляд у чорному смокінгу, білосніжній сорочці та краватці-метелику.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Associated Press

Сьогодні пара, як і раніше, живе разом, і Сара Йоркська підтримує принца Ендрю в непростій ситуації (герцога звинувачують у сексуальному насильстві неповнолітньої). Живуть вони під одним дахом у Royal Lodge, хоча у розлученні перебувають з 1996 року.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Getty Images

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