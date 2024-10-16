У вечірній сукні та прикрасі свекрухи: королева Летиція на галаконцерті

Королева Летиція та король Філіп VI прибули до Барселони, де у Національному музеї мистецтв у Каталонії, відвідали галаконцерт премії "Планета 2024".

На заході Planeta Prize 2024 королева Летиція з'явилася в шифоновій сукні, розшитій камінням у горизонтальну смужку на бретельках від Carolina Herrera довжини міді та з розкльошеним подолом. Її Величність доповнила образ човниками з відкритою п'ятою Massimo Dutti на зручному підборі і маленьким клатчем Felipe Varela.

Що стосується прикрас, то Летиція була у діамантових сережках і з широким браслетом Cartier, аксесуар, який був власністю королеви Софії і який, як повідомлялося, вона подарувала своїй невістці. Летиція мала вечірній, більш насичений макіяж очей і укладання.

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Король Філіп VI також мав елегантний вигляд у темному костюмі, білій сорочці та з бордовою краваткою.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, королева Летиція у червоній сукні та бежевому тренчі з'явилася на святкуванні Національного дня.

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